Ankara’da dolmuş ücretlerine zam

Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu (TŞOF), Ankara’da dolmuşçuların istediği zam talebini onayladı. Başkent’te 7 TL olan kısa mesafe dolmuş ücreti 10 TL’ye çıktı. İlkokul ve lise öğrencilerinin ise ulaşım ücreti 4,5 TL’den 6 liraya yükseltildi. Yeni tarife 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.

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Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu (TŞOF), Ankara'da dolmuşçuların istediği zam talebini onayladı. Başkent'te 7 TL olan kısa mesafe dolmuş ücreti 10 TL'ye çıktı. İlkokul ve lise öğrencilerinin ise ulaşım ücreti 4,5 TL'den 6 liraya yükseltildi. Yeni tarife 15 Ocak Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.

TŞOF, Ankara'da minibüsçülerin beklediği zammı onayladı. Buna göre Kızılay Dikmen dolmuş fiyatı 10 TL olurken, Ulus Sincan Fatih hattında uzun mesafe dolmuş ücreti 12 TL olarak belirlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak uygulanan indirimli öğrenci bileti fiyatı ise 4,50 liradan 6 liraya yükseltildi. Zamlı fiyatlar 15 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. (ANKA)