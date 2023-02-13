Ankara’da eve yerleşen depremzedelere su 10 metreküpe kadar 1 TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremzede vatandaşların Ankara’da bir eve yerleşmeleri durumunda su aboneliklerinde güvence ve açma bedeli alınmayacağını, DASK ücreti istenmeyeceğini ve 10 metreküpe kadar 1 TL’den su temini sağlanacağını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan iki büyük depremin ardından Ankara'ya gelen depremzede vatandaşların kente yerleşme süreçlerinin kolaylaştırmak adına harekete geçti.

SU 10 METREKÜPE KADAR 1 TL'DEN SAĞLANACAK

Ankara'da bir eve yerleşen depremzede vatandaşların su aboneliğinde; güvence ve açma bedeli alınmayacak, DASK ücreti istenmeyecek. Ayrıca su temini 10 metreküpe kadar 1 TL’den sağlanacak. Depremzedelerin abone işlemleri sadece kimlik ve ikametgah belgeleri ile yapılacak.

“TÜM DESTEĞİMİZLE YANINIZDAYIZ”

Uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* “Ankara’ya gelen depremzedelerimizin yerleşme süreçlerini kolaylaştırmak adına su aboneliklerinde; güvence ve açma bedeli almayacak, DASK istemeyecek ve 10 metreküpe kadar 1 TL’den su temini sağlayacağız. Kuracağınız yeni hayatta biz tüm desteğimizle yanınızdayız.”

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