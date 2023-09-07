Ankara’da GPS kullanarak gasp yapan çete çökertildi

Ankara'da araç takip cihazı ile takip edilen kişiyi gasp eden çete çökertildi. Çete üyelerinin İstanbul'da bir döviz bürosundan yağma yaptığı da belirlendi.

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Ankara’da aracına GPS takip cihazı taktıkları kişiyi darp ederek gasp eden ve İstanbul’da bir döviz bürosundan yağma yapan çete çökertildi.

Olay, 22 Ağustos 2023 tarihinde Ankara’nın Söğütözü Mahallesi’nde meydana geldi.

Çalışanlarının maaşını vermek için bankadan 10 bin 350 avro çeken ve sonrasında şirket ortağı ile görüşmek için Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’ndaki bir benzinliğin yanına gelen kişi, başka bir araçtan inen şüpheliler tarafından darp edilerek gasp edildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda, mağdur şahsı aracına taktıkları GPS takip cihazı ile takip eden şüphelilerin Gürcistan uyruklu olduklarını tespit etti.

Birçok araç değiştirerek farklı istikametlerde izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ve sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş-çıkış yaptıkları belirlenen şüphelilerin Ankara’dan Afyonkarahisar’a, oradan da Antalya’ya kaçtıkları belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile Türk ve Gürcülerden oluşan çete üyelerini yakaladı.

Çete üyelerinin, 16 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’da bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. (AA)

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