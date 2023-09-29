Ankara’da IŞİD’li hackerlara operasyon
Ankara'da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgütün ‘saldırı kolaylaştırma ağı’ ile irtibat halinde oldukları belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından IŞİD terör örgütüyle bağlantılı bir internet korsanı grubu üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli, 26 Eylül Salı günü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulundukları tespit edildi.
Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA-DHA)