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Ankara’da IŞİD’li hackerlara operasyon

Ankara'da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgütün ‘saldırı kolaylaştırma ağı’ ile irtibat halinde oldukları belirlendi.

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Ankara’da IŞİD’li hackerlara operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından IŞİD terör örgütüyle bağlantılı bir internet korsanı grubu üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli, 26 Eylül Salı günü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulundukları tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA-DHA)

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