Ankara’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Türkiye'de durdurulamayan kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor... Ankara'da bir kişi tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü.
Ankara’nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde Uğur Çalık, boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık’ı bıçaklayarak öldürdü.
Uğur Çalık, boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık ile oturdukları binanın girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Çalık, 2 çocuğunun annesi Suzan Çalık’ı göğsünden bıçakladı.
Arbede sırasında Uğur Çalık da yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Uğur Çalık ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Suzan Çalık’ın cesedi yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. (DHA)