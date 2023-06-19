Ankara’da sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da, etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

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Başkent’te sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti.

2 OTOMOBİL SUDAN ÇIKARILDI

Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Suyun tahliyesi için de çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.

Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, “Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince ‘benim aracım da geçer’ diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi” dedi.

KIRIKKALE’DE TREN HATTI ZARAR GÖRDÜ

Kırıkkale’de sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar meydana geldi. Ankara- Kars güzergahında işleyen Doğu Ekspresi seferleri, demir yolunun hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında durduruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı. Kızılırmak’ın kolu olan Şarklı Deresi’nin taşması sonucu ise Yeşilvadi Mesire Alanı sular altında kaldı.

(DHA)

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