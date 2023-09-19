Ankara’da sanayi sitesinde yangın

Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Tahsin Kahraman Caddesi’nde minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara’nın birçok noktasından görüldü.

İlk belirlemelere göre 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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