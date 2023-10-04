Ankara’daki doğalgaz patlamasının nedeni belli oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği binadaki patlamanın açık unutulan ocaktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 29 Eylül Cuma günü saat 07.07’de meydana gelen patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili rapor tamamlandı.

Patlamanın meydana geldiği yer, Ankara’nın Yeşilbayır Mahallesi 1856. Sokak’taki Mehmet Han Apartmanı’nın giriş katıydı. Raporda, olay yerine varıldığında dairenin duvarlarının yıkıldığı ve içerisinin alevler içinde olduğu belirtildi.

‘KIVILCIMLA TEMAS’

Raporda ayrıca, patlamanın neden olduğuna dair şu tespitler yer aldı: “Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, binanın bodrum katında bulunan ve kapıcı dairesi olarak kullanılan bölümde bulunan dört gözlü ocaktan birinin açık olduğu ve gaz kesme emniyetinin olmadığı tespit edildi. Bu unutulan ocak, dış etmenler nedeniyle söndü. Ancak açık ocaktan sızan gazın, açık ateş kaynağı (çakmak, kibrit vb.) veya elektriksel bir nedenle meydana gelen kıvılcımla temas etmesi sonucu patlama meydana geldi.”

Yangın sırasında mutfak bölümünde mahsur kalan ve sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra yaşamını yitiren Fatma Köse’nin (68) durumu da raporda yer aldı.

Patlama sonucu yaşanan bu trajik olayın ardından itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde raporun hazırlandığı belirtildi.

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