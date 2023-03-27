Ankara’ya yürüme kararı alan işçilere polis ablukası

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve ek zam talepleri için Ankara’ya yürüme kararı alan İstanbul Tuzla’daki Mata Otomotiv işçileri, çok sayıda polis ve TOMA ile ablukaya alındı. Yürüyüşe geçmek isteyen işçilere polis kalkanlarıyla müdahale etti. Yapılan açıklamada, “Bu patron devletine karşı mücadelemizi biz kazanana kadar devam ettireceğiz.” denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tuzla'daki Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi'nde bulunan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikasınca örgütlü Mata Otomotiv işçileri, işçi sağlığı, iş güvenliği ve ek zam talebiyle başlattıkları direniş 27'nci gününe ulaştı. Çalışma koşullarına karşı direnişe geçen Mata Otomotiv işçileri, seslerini duyurmak için Ankara’ya yürüme kararı aldı.

POLİS KALKANLARIYLA ENGELLENDİLER

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi önünde bir araya gelen işçiler çok sayıda polis ve TOMA ile ablukaya alındı. “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Gemileri yaktık buradan dönüş yok” sloganları atan işçiler yürüyüşe geçeceği sırada polisler kalkanlarıyla işçileri engelledi.

“KAZANANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

İşçiler yaptıkları açıklamada, “Karşımıza patronların talimatları gereği, işçilerin hareketlerini, eylemlerini, yürüyüşlerini ve haklı mücadelelerini engellemeye çalışıyorlar. Biz de ısrarla, bu patron devletine karşı mücadelemizi biz kazanana kadar devam ettireceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir İstanbul Finans Merkezi'nde işçiler isyanda