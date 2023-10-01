Ankara’ya yürümek isteyen emeklilere valilik izin vermedi

Hayat pahalılığı ve neredeyse her gün gelen zamlar nedeniyle 7 bin 500 TL ile geçinemeyen emekliler, insanca yaşayabilmek için Gebze ilçesinde, 72 gündür oturma eylemi yaparak imza kampanyası sürdürüyordu. Topladıkları imzalarla yüzde 25 sefalet zammını protesto etmek için Ankara'ya yürümek isteyen emeklilere Valilik izin vermedi.

Halil ATAŞ

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Ankara’ya yürümek isteyen emeklilere valilik engel oldu. Kent Meydanı’ndan iktidara seslenen Gebze EYT ve Emekliler Derneği Başkanı Nuh Erdoğan, zamların “fırtına” gibi geldiği ortamda, emekliye verilen yüzde 25 zammın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Memura yüzde 86, emekliye yüzde 25, en düşük memur maaşı 22 bin TL, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL tam üç katı fark var. Adalet bunun neresinde, hak bunun neresinde, bu ücretle nasıl geçinilebilirki” dedi.

“HÜKÜMETİMİZ SESİMİZİ DUYSUN DİYE BEKLEDİK”

Dernek yöneticisi 3 kişinin tepki olsun diye Gebze'den Ankara'ya bireysel yürüme kararı aldığını, taleplerinin güvenlik gerekçesiyle ret edildiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Tepkimizi sürdürmek için Kent Meydanı’nda bir hafta oturma eylemi yaptık. Tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etmek ve 7 bin 500 TL emekli maaşıyla geçinemiyoruz demek için imza kampanyasına başladık.

*Bu 72 gün boyunca bekledik ki bizleri yönetenler, yetkililer, hükümetimiz, hükümet ortakları AKP, MHP, Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi, sesimizi duysun, görsün diye bekledik. ‘Vatandaşın, emeklinin sorunu, derdi var mı?

*İmza standımıza gelip de burada niye imza topluyorsunuz, 7 bin 500 TL sefalet maaşla nasıl geçiniyorsunuz?’ diye soran dahi olmadı. İmza standımıza gelmediler bile. Hatta kendimizi hatırlatmak için AKP standına giderek sorunlarımızı dile getirdik ilçe başkanlığından randevu talep bile ettik daha ne yapalım.

*Anladık ki emeklinin hiçbir değeri yok, vatandaş yerine bile koyulmuyoruz. Öz vatanında garip kalmış emeklileriz artık.

“ZAMLARIN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ”

“Bugün emekliler çarşıya pazara gidemez hale geldiler, satın alma güçleri kalmadı. Gelen zamların durdurulmasını talep ediyoruz” diyen Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti;

*Bu enflasyon durmazsa emekli daha da perişan olacaktır. TÜİK' in açıklamış olduğu TÜFE oranları sayesinde emekliler enflasyon karşısında ezdirildi.

*2003 yılı asgari ücret 226 TL, emekli taban aylığı 332 TL idi. Bugün asgari ücret 11 bin 402 TL, emekli taban aylığı ise 5 bin 683 TL. 2003 yılından bu yana asgari ücret 51 kat artmış. Emekli taban aylığı ise 17 kat artmıştır.

“BÜTÇEYE YÜK OLAN BİRİLERİ VARSA…”

*Her zam döneminde emeklilerden fedakarlık beklenmiştir. Bizler emekli olana kadar hayatımızın en az 25 yılını sosyal güvenlik sistemine prim ödeyerek geçirdik. Henüz maaşımızı cebimize koymadan, çoluğumuzun çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılayamadan, bu devletin belirlediği oranda, bu devletin belirlediği Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödedik.

*Onların belirlediği şartlarda emekli olduk. Şimdi hükümetin bir yetkilisi çıkıyor, emeklilerin bütçeye yük olduğundan bahsediyor. Biz emekli olana kadar bütün primlerinizi sizin belirlediğiniz oranda ödedik.

*Bütçeye yük olan birileri varsa birkaç kurumdan ballı huzur hakkı alanlar, ömür boyu milletvekili olarak maaş alanlar, kamunun bütün imkanlarını ömür boyu kullananlardır.

“8 MİLYON EMEKLİ AÇLIK SINIRINDA”

*Türkiye'de yaklaşık 8 milyon emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. En düşük ev kiralarının 10 bin TL ama bizlere reva görülen emekli maaşı 7 bin 500 TL olan ülkemizde yaşayamıyor hatta nefes bile alamıyoruz.

*Kök aylıklar 4 bin 500-5000 yerinde duruyor. Her geçen gün daha da yoksullaşan emeklilerin sorunları içinden çıkılmaz hal alırken, birçok emekli ise geçinebilmek için emekliliğine rağmen çalışmak zorundayız.

*AKP hükümetinin sorunlarını görmezden gelmesine tepkili olan emekliler, yüzdelik zam değil ‘insanca ücret’ talep ediyoruz.

HÜKÜMETTEN TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Emekliler, 16 milyon emekli adına hükümetten taleplerini şöyle sıraladı:

“-Yüksek Enflasyon karşısında alım gücümüz düştükçe maaşımızda eriyip gitti. derhal hayatımızı etkileyen zamların durdurulması.

– Bütün emeklilere dul yetim aylığı alanlar dahil en düşük emekli kök maaşının dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) + 3,000 TL Refah payına sabitlenmesi.

– Yüksek Enflasyona bağlı yaşam şartlarının zorlaştırması sebebiyle 3 ayda bir Emekli Maaş artışının yapılması, uılda iki defa verilen Bayram ikramiyesi 15.000 TL yükseltilmesi.

-İntibak yasasının acilen çıkarılması prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı veya farklı olmasına rağmen, 2000 yılı önce emekli olanların daha fazla emekli maaşı almaları emekliler arasında yaşanan maaş eşitsizliğin giderilmesi, Adaletli maaş uygulamasına gidilmesi.

– Sağlıkta katkı payının kaldırılması. Ücret kesintisi nedeniyle bir çok emekli Muayene olmaya gidemiyoruz.

-Çalışma hayatında esnek çalışma düzenlemesi talep ediyoruz.

– Biz bu ülkede bir Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında bir yaşama mahkûm olmak istemiyoruz. Yıllarca verdiğimiz primlerimizin karşılığını talep ediyoruz.”

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