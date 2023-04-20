Anketten çıkan acı sonuç: Öğretmenlerin yüzde 95’i…

AKP iktidarı döneminde toplumun en saygın mesleklerinden olan öğretmenler de geçinemez hale geldi. Öğretmenlerin Ekonomik Durumları Hakkındaki Görüşleri Anketi'nin sonuçları öğretmenlerin durumunu gözler önüne serdi.

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CEM YILDIRIM/ANKARA

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) tarafından hazırlanan “Öğretmenlerin Ekonomik Durumları Hakkındaki Görüşleri Anketi” sonuçları açıklandı. En çarpıcı sonuç ise ankete katılan öğretmenlerin yüzde 96.3'ünün maaşının yetersiz oluşu. Öğretmenlerin yüzde 95’i ailesinden maddi destek almadan geçinemiyor.

Anket 6 bin 327 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Anket sonuçları öğretmenlerin nasıl şartlarda hayat mücadelesi verdiğini ortaya koydu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU AYKIRILIK OLUŞTURUYOR

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenler odasında ayrım yarattı. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 66.8'i uzman-başöğretmenlik ücretlerinin maaşlara yansımasının öğretmenler odasında ayrım oluşturduğunu söyledi.

ASGARİSİNİ ÖDEYEBİLİYORLAR

Öğretmenler kredi borçlusu. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 78.3'ü kredi borcunun olduğunu söylerken, çoğu kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyebiliyor. Öğretmenlerin yüzde 50,8’i kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebilirken borcun tamamını ödeyebilen öğretmen oranı yüzde 44,2.

AİLEDEN YARDIM

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 95'i ailesinden maddi destek alıyor, destek almadan geçinemiyor. Öğretmenler geçinemedikleri için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 59,8’i daha iyi şartlara sahip olmak için ek iş yaparken yüzde 40,2’si ek iş yapmadığını belirtti.

BİRİKİM YAPMAK ZOR

Öğretmenlerin yüzde 94,9’u maaşının yaşam standartlarını karşılayabilecek düzeyde olmadığını düşündüğünü söyledi. Maaşıyla birikim yapamayan öğretmen oranı yüzde 92,4 iken öğretmenlerin yüzde 7,6’sı birikim yapabildiğini belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 68,5’i öğretmen maaşlarının 30.000-40.000 aralığında olmasını isterken yüzde 29,6’sı öğretmen maaşlarının 20.000-30.000 aralığında olmasını istediğini bildirirken, öğretmenlerin yüzde 70,4'ü ekonomik koşulları daha olan bir iş teklifi alsa öğretmenlik mesleğini bırakabileceğini söyledi.

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