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Anne ve 2 kızı evde ölü bulundu

Kartal'da  5 katlı binanın giriş katında yaşayan anne ve 2 çocuğu ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. 

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Anne ve 2 kızı evde ölü bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesinde meydana geldi. Melek Dönmez(40),  kızları Havvanur Ergay(12) ve Belinay Ergay(14) ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu.

DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ İHTİMALİ

Sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı. (DHA)

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