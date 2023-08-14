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Annesi, babası ve kardeşinin ardından Büşra da öldü

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişilik aileden 17 yaşındaki Büşra Cinbe de yaşam savaşını kaybetti.

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Annesi, babası ve kardeşinin ardından Büşra da öldü

Olay, 31 Temmuz’da Çiftlik Sahili mevkisinde meydana geldi  Şaban Cinbe (45), eşi Aynur Cinbe (40), kızları Gamze Cinbe (15) ve Büşra Cinbe serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

İnşaat ustası Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve kızı Gamze Cinbe, ekipler tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Cinbe çifti ve kızları Gamze hayatlarını kaybettti. Büşra Cinbe ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Büşra Cinbe de bugün yaşamını yitirdi.(DHA)

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