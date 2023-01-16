Annesini ‘içki’ tartışmasında vurup öldürmüş

Adana'da tartıştığı annesini tabancayla başından vurarak öldürüp kaçan B.A. yakalandı. 17 yaşındaki katil zanlısının eve içkili geldiği, tepki gösteren annesine ateş ettiği iddia edildi.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki B.A. ve annesi Mine A., evde tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek sokağa taştı. Bu sırada B.A., tabancayla annesine doğru ateş açtı.

B.A.’nın dayısı Kadir A. (36), araya girmek istese de başaramadı. B.A.’nın tabancasından çıkan mermiler annesinin başına, dayısının ise sağ eline isabet etti. B.A., olay yerinden kaçtı.

KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI AMA…

Ağır yaralı Mine A. ve kardeşi Kadir D., ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kadir D., tedavi sonrası taburcu edildi. Kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaşındaki Mine A.’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırma sonucu olaydan iki saat sonra B.A.’yı yakaladı. B.A.’nın olaydan önce eve alkollü geldiği, annesinin bu duruma tepki göstermesinden dolayı aralarında tartışma çıktığı ve gencin tabancayla ateş açtığı öğrenildi. (DHA)