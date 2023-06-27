Annesini öldürmek için eve çarşafla girmiş

Ankara'nın Sincan ilçesinde annesi Zeliha Yağmur'u (53) bıçaklayarak öldüren Sefa Yağmur'un (27), hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyerek balkondan girdiği öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Sefa Yağmur, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi.

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Ankara’da yaşanan olayda Sefa Yağmur, dün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan annesi Zeliha Yağmur’un evine balkondan girdi. Anne ve oğlu arasında tartışma çıktı.

Sefa Yağmur, yanında getirdiği bıçakla annesini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zeliha Yağmur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Yağmur’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’a gönderildi.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI VARMIŞ

Sefa Yağmur, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren Sefa Yağmur’un, daha önce miras anlaşmazlığı nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran annesinin evine tanınmamak için çarşaf giyip, balkondan girdiği öğrenildi. Sefa Yağmur, emniyetteki ilk ifadesinde, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu, yine bu yüzden tartıştıklarını söyledi.

Zeliha Yağmur’un komşusu Sadık Cerit, anne ve oğlunun ayrı yaşadığını, daha önce de aralarında sorunlar olduğunu söyleyerek, “Oğlunun uzaklaştırması vardı. Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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