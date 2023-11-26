Abone Ol

Annesini ve eşini başından vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Nurettin Kaya (40), annesi Fahriye Kaya (54) ile yaşadığı bir tartışma sırasında tabanca kullanarak annesini ağır yaraladı. Olaya müdahale etmek isteyen eşi Halime Kaya (44) ise Nurettin Kaya tarafından öldürüldü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Annesini ve eşini başından vurdu

Adana’da saat 13.00 sıralarında Yeşiloba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Nurettin Kaya, mutfaktaki tartışma esnasında belindeki tabancayı çıkararak annesini ve araya giren eşini başından vurdu.

Ardından motosikletle kaçan şüpheli, olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı.

Olayın sonucunda 4 çocuk annesi Halime Kaya yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Fahriye Kaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nurettin Kaya’nın bir kebapçıda usta olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

İki kurşunla öldürdü 'şeker gibi adamdı' dediİlginizi Çekebilirİki kurşunla öldürdü 'şeker gibi adamdı' dediTartıştığı karısını bıçakladıİlginizi ÇekebilirTartıştığı karısını bıçakladı