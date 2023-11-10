Annesinin cenazesini kaçırdı
Vefat eden annesinin Osmaniye'ye defnedilmesini istemeyen M.C.K, cenazesinin bulunduğu aracı kaçırdı. M.C.K,, Adıyaman'da jandarma ekiplerince yakalandı.
Osmaniye’de vefat eden annesinin buraya defnedilmesini istemeyen M.C.K, annesinin cenazesinin bulunduğu özel bir firmaya ait cenaze aracını kaçırarak kayıplara karıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik güçlerince aracın bulunması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, aracı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde durdurdu.