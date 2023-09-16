Antalya Büyükşehir meclisinden ‘Atatürk’ kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısında Antalya Stadyumu ve Antalya Spor Salonu'nun da içerisinde bulunduğu alana 'Atatürk Spor Kompleksi' adı verilmesinin önerilmesi kararı alındı.

İsmail AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı.

Geçen toplantıda, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in imzasıyla Antalya Stadyumu’nun isminin Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle ‘Antalya Atatürk Stadyumu’ olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan ve komisyon kararı olumlu gelen önergenin oylaması öncesinde AKP meclis üyesi Nafiz Tanır söz istedi. T

anır konuşmasında, “Atatürk’ün isminin büyüklüğüne, saygınlığına yaraşır, ciddiyet içeren yerlere verilmesi lazım. Bu alanda sadece stadyum yok. Bu 206 bin metrekarelik alanda Antalya Spor Salonu, tenis kortları, okçuluk sahaları bulunmakta. Biz bütün alana Atatürk Spor Kompleksi adını verelim” dedi.

“OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ”

Tanır, daha önce mecliste Işıklar’da yapımı tamamlanan eski spor salonuna Atatürk Spor Salonu ismi verilmesi kararı alındığını, ancak yakın zamanda asılan afişte Işıklar Spor Salonu yazmasına da eleştiride bulundu.

Tanır’a cevap veren Başkan Böcek, “Spor salonunda müze olmasıyla ilgili bir itiraz var. Biz bu ismi verdik. Önümüzdeki hafta izni aldıktan sonra gereğini yapacağız. Asılan afişi kim yaptıysa yanlış yapmıştır. Göreve geldiğimizde Antalya Kültür Merkezi’nin adının Atatürk Kültür Merkezi olarak değiştirilmesini önerdim. Bu özel bir yıl, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındayız. Önerinin, sunulan şekliyle oylanmasını istiyorum” dedi. Alana ‘Atatürk Spor Kompleksi’ adı verilmesine ilişkin öneri, oy birliğiyle kabul edildi.