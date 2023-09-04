Antalya ve Aydın sağanağa teslim oldu

Antalya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar görüldü. Aydın'ın Köşk ilçesinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Antalya merkezinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar görüldü.

Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 8,3 kilogram yağış düştü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Antalya Valiliğinden yapılan paylaşımda ”Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor. Yağışların oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara ( ani sel, su baskını yerel dolu yağışı, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

AYDIN’DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Aydın’ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yağışın ardından bazı evleri su bastı.

Belediye ve jandarma ekipleri su baskının yoğun olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de çalışmaları yerinden inceledi.