Antalya Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Antalya’da, 19 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü'de! Antalya ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Antalya seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Antalya'nın 19 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 1.904.636 seçmen sayısı bulunuyor.
Antalya Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçim sonuçları, Antalya'da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%35
|2018
|CHP
|%29,1
|2018
|İYİ Parti
|%16,9
|2018
|MHP
|%10,1
|2018