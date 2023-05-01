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Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Antalya’da DİSK, KESK, TMMOB, Türk İş, Birleşik Kamu İş Antalya teşkilatlarının oluşan tertip komitesi öncülüğünde yapılan 1 Mayıs kutlamalarına sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri katıldı.

İsmail AKIN
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Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Antalya’da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum örgütü ve siyasi parti üyeleri, Güllük Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Antalya Valiliği tarafından, 1 Mayıs yürüyüşü için toplanma alanı olarak belirlenen Aydın Kanza Parkı’na çıkan tüm yollarda arama noktaları oluşturuldu.

Saat 11.00 sıralarında parkta toplanmaya başlayan kalabalık, yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Güllük ve Cumhuriyet Caddesi güzergahını kullanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yol boyunca işçiler davul zurna eşliğinde halay çekti, çeşitli sloganlar attı.

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