Antalya’da 4 saatlik rehine krizi sona erdi

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen 28 yaşındaki Fırat A., annesi Hülya A.'yı bıçakla rehin aldı. Bir anlık dalgınlıktan yararlanan Hülya A., evden kaçarak polise ihbarda bulundu. Eve gelen polislere çamaşır suyu atan Fırat A., 4 saatin sonunda bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin geçen yıl iki polisi silahla yaraladığı öğrenildi.

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Antalya’daki olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat A., birlikte yaşadığı annesi Hülya A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat A., elindeki bıçakla annesini rehin aldı.

Bir süre sonra fırsat bulan Hülya A., evden kaçarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

PENCEREDEN VAZO ATTI

Adresi öğrenen polis ekipleri, Fırat A.’nın bulunduğu eve gitti. Ancak Fırat A., polislere cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi.

Fırat A. balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal ve yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat A.’ya müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

BARİKAT KURDU

Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

ÇAMAŞIR SUYU FIRLATTI

Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat A.’nın attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi.

Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat A.’ya müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı. Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı.

Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat A., sağ bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Fırat A. sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

İKİ POLİSİ DE SİLAHLA YARALAMIŞ

Öte yandan Fırat A.’nın geçen sene aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)