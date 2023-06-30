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Antalya’da bayramın üçüncü günü de sahiller dolup taştı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bayramın üçüncü günü de sahilde yoğunluk yaşandı.

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Antalya’da bayramın üçüncü günü de sahiller dolup taştı

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya’da, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de yoğunluk yaşandı.

Konyaaltı Sahili’ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Tatilcilerin bazıları yüzerken, bazıları ise denizde kano yaptı. Güneşlenenlerin yanı sıra sahil boyunca araç yoğunluğu da gözlendi. (DHA)

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