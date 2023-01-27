Antalya’da etkili olan fırtınada araçlar yolda kaldı, uçağa yıldırım isabet etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı turizm kenti Antalya'da, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde etkili olan fırtına akşam saatlerinde yerini yağışa bırakırken bazı araçlar yolda kaldı, İstanbul-Antalya seferini yapan bir uçağa ise yıldırım isabet etti.

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Meteoroloji’nin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ‘turuncu’ kod uyarısı verdiği Antalya’da, sabah saatlerinde etkili olan rüzgar, öğleden sonra fırtınaya dönüşürken, akşam saatlerinde ise sağanak yağış etkili oldu. Yağış, kent merkezinin birçok noktasının yanı sıra Konyaaltı ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

DEREYE ARAÇ DÜŞTÜ

Çakırlar bölgesinde etkili sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, Boğaçayı deresinde su debisinin yükselmesiyle yol trafiğe kapandı.

Çakırlar bölgesinde ise bir otomobilin dereye düştüğü görülürken, içerisinde bulunan kişilerin itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yakın mahallelerden Hurmada da yayalar yağış ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

OTOMOBİLLER YOLDA KALDI

Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda da etkili yağıştan dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken birçok otomobil yolda kaldı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Bazı araç sürücüleri su birikintisinden güçlükle geçerken bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı.

UÇAĞIN KANADINA YILDIRIM İSABET ETTİ

Antalya’da etkisini sürdüren fırtına, hava yolu trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul-Antalya seferini yapan bir uçağın Antalya’ya inişi sırasında uçağın kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmazken, bir yolcu o anı cep telefonuyla kaydetti.

PAZAR ÇATISI ÇÖKTÜ, TABELALAR UÇTU

Antalya’da fırtınanın etkisiyle Kundur turizm merkezinde yer alan bir pazar yerinin çatısı çöktü. Pazar yerinde bulunan bazı araçlar da maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı. Kentin bir başka noktasında ise şiddetli rüzgardan dolayı işletmelerin tabelalarının uçtuğu görüldü.

Sağanak yağıştan dolayı kent merkezinde suyla dolan alt geçitlerde bazı araçlar mahsur kaldı. Ekiplerin trafiğe kapattığı alt geçitte suya gömülen bir otomobil, çekici yardımıyla çıkartıldı. Belediye ekipleri alt geçitleri biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Saat 21.00 sıralarında şiddetini azaltan fırtına ve yağışın cumartesi günü de etkisini sürdüreceği belirtildi. (DHA)