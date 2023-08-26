Antalya’da evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da, müstakil evde çıkan yangında Melahat Çakır (81) ve Salih Çakır (83) çifti, hayatını kaybetti. Yürümekte güçlük çeken Melahat Çakır'ın, yangının ilk anında balkona çıkıp yardım istediği, sonra da yatağa bağımlı eşini kurtarmak için içeri girdiği öğrenildi.

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Antalya’nın Finike ilçesi Eski Mahalle’de çocukları Erhan Çakır ile yaşayan Melahat-Salih Çakır çiftinin tek katlı müstakil evinde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AHŞAP ÇATI ÇÖKTÜ

Durumu fark eden komşularının ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evin ahşap çatısı bir süre sonra çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede beyninde tümör bulunan ve yatağa bağımlı olan Salih Çakır ile ayağından rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Melahat Çakır’ın cansız bedenleri bulundu.

BALKON KAPISININ ÖNÜNDE DÜŞMÜŞ

Melahat Çakır’ın yangının ilk anlarında balkona çıkıp yardım istediği, sonra ise eşini kurtarmak için odaya girdiği ve bu sırada balkon kapısının önünde düştüğü belirlendi. Yangını duyup iş yerinden gelen çiftin oğlu Erhan Çakır, gözyaşı döktü.

Bölgeye gelen Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ekiplerden bilgi aldı. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, Finike Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)