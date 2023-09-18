Antalya’da kaybolan kadın antik kentte uyurken bulundu
Antalya'nın Finike ilçesinde eve dönmeyince ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 73 yaşındaki Durkadın Aksoy AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından evinin 1 kilometre uzağında uyurken bulundu.
Antalya’nın Finike ilçesi Arif Mahallesi’nde oturan Mustafa Aksoy (55), jandarmaya müracaat ederek, annesi Durkadın Aksoy’un 17 Eylül’de saat 06.30 sıralarında, kimseye bildirmeden evden çıktığını ve dönmediğini belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar sonrası nöbetçi savcıya bilgi veren Finike Jandarma Komutanlığı ve Çatallar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
AFAD, jandarma ve AKUT ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Durkadın Aksoy, bugün saat 14.00 civarında evine bir kilometre uzaklıktaki Arykanda Antik Tiyatrosu yakınlarında uyurken bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadının, durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)