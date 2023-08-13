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Antalya’da ve Hatay’da iki kişi denizde boğuldu

Antalya ve Hatay'da denize giren iki kişi boğularak can verdi.

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Antalya’da ve Hatay’da iki kişi denizde boğuldu

Antalya’nın Serik ilçesi sınırlarındaki Boğazkent Halk Plajı’ndan denize giren 21 yaşındaki Eren Artar’ın bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Artar’a, sahilde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Artar, kurtarılamadı. Artar’ın cenazesi adli tıp morguna götürüldü. Artar’ın ikiz kardeşi ile Boğazkent’teki bir otelde çalıştığı öğrenildi.

Hatay’ın Payas ilçesinde Karacami Mahallesi sahilinden denize giren Suriye uyruklu Muhammed Elali (30), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Elali’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Elali’nin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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