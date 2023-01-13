Antalya’nın bir kısmı yağmura, bir kısmı kara teslim

Antalya’da 3 gündür yağan yağmur hayatı olumsuz anlamda etkilerken, kırsal mahallelerdeki kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.

İsmail AKIN

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Meteoroloji’nin Antalya için yaptığı yağış ve fırtına uyarısından sonra önceki gün başlayan yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yapılan uyarının ardından Konyaaltı Belediyesi ekipleri teyakkuz haline geçti. Kurulan acil müdahale ekipleri hem kent merkezinde hem de kırsal bölgede yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmeye başladı.

İlçe merkezinde yaşanan sağanak yağmurun olumsuz etkileri için gece saatlerinden bu yana dönüşümlü çalışan ekipler, bir yandan da kırsal mahallelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarına başladı. Saklıkent ve Feslikan Yaylası yollarında çalışmalarına aralıksız devam eden Konyaaltı Belediyesi ekipleri, aracı yolda kalan vatandaşlara da yardım etti.

“ACİL OLMADIKÇA KIRSAL BÖLGELERE GİTMEMELERİNİ RİCA EDİYORUM”

Yaz aylarından itibaren özellikle yayla yolları için önlem almaya başladıklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kurdukları Sivil Savunma Birimi ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile afetlere anında müdahale ettiklerini belirtti.

Yaylalarda kapanan yolları açma ve tuzlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Esen, “İlçemizde hava olayları farklılık gösteriyor. Kent merkezinde sağanak yağmur yağarken, kırsal mahallelerimizde ise yoğun bir kar yağışı görülüyor. Biz de bu iki hava olayına ayrı ayrı tedbir aldık.

Ekiplerimiz şu an alanda dönüşümlü bir şekilde hiç ara vermeden çalışıyor. Özellikle kar yağışının etkili olduğu Saklıkent ve Feslikan Yaylası'nda çalışmalarımız yoğunlaştı. Vatandaşlarımız, acil olmadıkça bu bölgelere gitmemeli.

Yolları açıyoruz ama kar yağışı hiç durmadığı için yollar tekrar kapanabiliyor ve buzlanma olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın acil olmadıkça kırsal bölgelere gitmemelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.