Antalya’nın pisti gibi gösterilirse, Ercan dünyaya açılır

Yaycı, KKTC’deki Yeni Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması gerektiğini söyledi. “Yolu varken, insanlar hâlâ mağdur ediliyor” dedi...

Batuhan SERİM

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KKTC Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı, 20 Temmuz 2023'te, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirildi. Havaalanının açılışını, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan, havalimanının Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumunda olduğuna dikkat çekmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da “Ercan Havalimanı 10 milyon yolcu kapasitesine sahip” bilgisini vermişti.

İktidar bu tür açıklamalarla havalimanını övmüştü ancak Yeni Ercan Havalimanı'ndan yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirilebiliyor. Çünkü havalimanı, uluslararası uçuşlara kapalı. Emekli Tümamiral ve Mavi Vatan Denizcilik ve Stratejiler Merkezi (TÜRKDEGS) Başkanı Cihat Yaycı, havalimanının uluslararası uçuşlara açık olması gerektiğini, bu durumun siyasi olduğunu belirtti. Yaycı şu çözüm önerisini sundu:

‘BÜYÜK BİR NÜFUS VAR'

“Ercan Havalimanı, Antalya ya da Adana havalimanlarının birer şubesi, pisti gibi gösterilebilir. Bunun yapılması lazım. Orada büyük bir Rus, Ukrayna, İsrail, Azerbaycan nüfusu olduğunu biliyoruz. Bu barajın açılması için bu ülkelere doğrudan uçuş yapılması için teklif götürülmesi lazım. Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını ya doğrudan ‘Ercan Havalimanı' diye yazarak ya da Antalya veya Adana havaalanlarının ikinci bir pisti gibi göstererek uçuşlar yapmaya başlamamız lazım.”

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda adadaki iki devletin var olması yönünde çağrı yaptığını anımsatan Yaycı sözlerini şöyle sürdürdü: “O zaman fiili olarak harekete geçilmesi lazım. Bu kadar güzel bir havaalanına, Türk Devletler Teşkilatı üyelerinden başlayarak doğrudan uçuşlar yapılmalı. Doğrudan uçuş yapılmasının bir yaptırımı yok zaten. Herhangi bir ülke, eğer kendi standartları uygunsa buraya uçuş yapmasına bir engel yok. Doğrudan uçuşla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyaya açılır, güçlenir ve tanınır.”

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Yaycı, insan haklarına aykırı bir durum yaşandığını belirtti, engelleme nedenini ise şöyle açıkladı: “Çünkü bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiilen tanınması anlamına gelir. Burası izole olsun isteniyor. Bu durum, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gayri insani tutumunun bir neticesidir. Bunların başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde çok güçlü lobileri var. Bu lobiler yoluyla da etkiliyorlar.”

Lozan'ı yok saymak istiyorlar

Cihat Yaycı, Yunanistan ile masaya oturmanın veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile hala müzakere yapmanın anlamsız olduğunu söyledi. Gerekçesini şöyle anlattı: “Çünkü karşılığı yok. Onlar sürekli talep ediyorlar, sürekli KKTC'yi yok saymaya çalışıyorlar, Lozan'ı yok saymaya çalışıyorlar, insan haklarını yok saymaya çalışıyorlar, bütün anlaşmaları ve uluslararası hukuku çiğniyorlar. Bu havaalanı meselesi de böyledir. Karantina altına alıp, insanlık dışı baskılarla emellerine ulaşmaya çalışıyorlar.”