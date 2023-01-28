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Antalya’yı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi, sel bastı

Antalya Kemer'de dün başlayan fırtına ve yağmur yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçe genelinde çok sayıda ağaç devrildi.

İsmail AKIN
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Antalya’yı fırtına vurdu, ağaçlar devrildi, sel bastı

Antalya'da dün başlayan fırtına ve yağmur kent merkezi ve bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kemer'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde sel oluştu.

Fırtınayla ilgili açıklamada bulunan Kemer Belediye Başkanı CHP'li Necati Topaloğlu, “Meteorolojiden yapılan uyarı sonrası belediye olarak teyakkuza geçtik. Ekiplerimiz gece boyunca nöbet tuttu. Çok şükür büyük bir şey olmadı. Fırtına nedeniyle devrilen bazı ağaçlar oldu. Onları ekiplerimiz bulunduğu yerden kaldırdı.” dedi.

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