Antrenör, oğluna faul yapan öğrencisini tekme tokat dövdü

Konya’nın Ereğli ilçesinde, antrenörlük de yapan beden eğitimi öğretmeni Halil A., kurstaki futbol maçında oğluna faul yapan küçük bir çocuğu tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Müslüm EVCİ

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Skandal olay Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşandı. Yaz tatili değerlendirmek için ilçedeki Sümer Futbol Yaz Okulu'na giderek futbol oynayan çocuğa, futbol antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Halil A. sahada tekme tokat saldırdı.

TOKAT ATTI, YERDE TEKMELEDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde futbol oynayan çocuğun arkadaşına faul yaptığı, antrenör ve öğretmen Halil A.'nın ise bu olaydan sonra, faul yapan çocuğa önce tokat attığı ardından yerde tekmelediği görülüyor.

“DAYAĞIN SEBEBİ OĞLUNA FAUL YAPILMASI”

Saldırıya uğrayan çocuğun ailesi ise yaşananlara tepki gösterdi. Öğretmenin saldırıyı, oğluna faul yapıldığı için gerçekleştirdiğini söyleyen aile, “Sümer Futbol Kulübü antrenörü aynı zamanda Sümer Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Halil A. 2 Eylül günü futbol antrenmanında, kendi oğluna faul yaptığı için oğlumu darp ediyor. Çocuklarımızı kimlere emanet ettiğimizi herkesin görmesini isteriz” dedi.