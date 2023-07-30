AOÇ’u bölecek yol projesi şehircilik ilkelerine aykırı!

Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılmak istenen yola karşı açılan dava sürüyor. Bilirkişi, “Tarihi ve doğal kimliği yok eder” dedi.

Yavuz ALATAN

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk'ün şartlı bağışla halkına emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) talan edilmesine karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor. AOÇ arazilerinin parçalanmasına yol açacak yol güzergahı için bilirkişi incelemesi yapıldı. Raporda, “Tarihi ve doğal kimliği yok eder” denildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ mülkiyetindeki alanda alternatif yol güzergahına ilişkin imar planı değişikliğinin iptali için dava açtı. Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, şu ifadeler yer aldı: “Geçmişten günümüze atılan adımlarla AOÇ arazisinde erozyon devam etmektedir. Bu durum Atatürk'ün vasiyet mektubu ile de örtüşmemektedir. Dava konusu yol güzergahı AOÇ arazilerinin parçalanmasına, tarihi ve doğal kimliğinin, kente kattığı imgenin yok olmasına neden olacaktır. Plan değişikliği koruma mevzuatı ve ilkelerine planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun değildir.” Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ bizim kırmızı çizgimiz. Mücadeleye devam ediyoruz. Bilirkişi haklılığımızı ve AOÇ talanını gözler önüne sermiştir. AOÇ'nin bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının peşini bırakmayacağız'' dedi.