Apart otelde yangın: 2 kişi yaralandı
Ataşehir'de 5 katlı apart otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Yangın saat 07.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Sinemacılar sokaktaki 5 katlı apart otelde çıktı. Bayram sabahı otelin en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İçeride mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. (DHA)