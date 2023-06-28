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Apart otelde yangın: 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de 5 katlı apart otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:25 - 28 Haziran 2023 Güncellenme:
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Yangın saat 07.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Sinemacılar sokaktaki 5 katlı apart otelde çıktı. Bayram sabahı otelin en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İçeride mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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