AP’nin Türkiye Raportörü’nden Osman Kavala tepkisi

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Yargıtay’ın Gezi Parkı Davası’nda verdiği karara tepki gösterdi. Amor, kararın Türkiye-AB ilişkilerine zarar vereceğini vurguladı.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Mücella Yapıcı ile Hakan Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Bu gelişme hakkında euronews'in sorularını yanıtlayan AP’nin Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını hatırlattı ve buna uyulmamasını “tam bir felaket” olarak niteledi.

“AB İLE İLİŞKİLERE ZARAR VERECEK”

Yargıtay kararının Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiye de zarar vereceğine dikkati çeken “AİHM kararı siyasi değil bir yargı kararı, bütün Avrupa Konseyi üyelerin bu kararlara uyması gerekiyor” dedi.

Amor, Türkiye'deki insan hakları alanında giderek geriyi gitmesinden endişe duyduklarını belirtti ve bunun AB'ye tam üyelik üyelik müzakereleriyle ilgili sürece de zarar verdiğini ifade etti.

“AB HEDEFİNDEN UZAKLAŞMA YÖNÜNDE BÜYÜK BİR ADIM”

Amor şöyle konuştu:

“Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini yeniden harekete geçirme yönündeki gerçek iradesini bir şekilde test etmemiz gerekiyor. İyi niyet açıklamaları, gerçek eylemlerle desteklenmediği sürece boş bir konuşmadan öte gitmiyor. Ne yazık ki son gelişmeler Türkiye'nin AB umutlarını baltalamaya devam ediyor. Bu adım da AB hedefinden uzaklaşma yönünde büyük bir adım.“

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