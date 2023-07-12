Araç kiralamak isteyenleri oltaladılar

İstanbul polisi, araç kiralayacak kişilerin korkulu rüyası haline dönüşen dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Kopya internet siteleriyle binlerce kişiyi dolandıran çeteye düzenlenen baskında yakalanması hedeflenen 107 şüpheliden 71’i gözaltına alındı. Operasyonla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

Habip ATAM

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Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Son zamanlarda, araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, bir çok kişiyi mağdur edince polis ekipleri harekete geçti.

İddiaya göre, internet üzerinden araç kiralamak isteyen bir çok kişi, indirimli fiyat veren bazı reklamlara yöneldi. Verilen reklam üzerinden siteye yönlendirilen kişiler, araç kiralaması yaptı. Banka sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirildi.

Ancak kiraladıkları araçlar bir türlü kiralayan kişilere ulaşmadı. Kiralama firmasını aradıklarında ise belirtilen işlemin gerçekleşmediği belirtildi. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan bazıları emniyete giderek şikayetçi oldu.

107 ŞÜPHELİ

İstanbul Siber Polisi dolandırıcıların yakalanması için aylarca çalışma yaptı. Mağdurların para ödedikleri hesapları inceleyen polis bazı izlere ulaştı. Çalışmalar derinleştirildi. Belirlenen isimler teknik ve fiziki takip çalışmasıyla takip edildi. Sahte site kurarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin örgütlü olarak hareket ettikleri anlaşıldı. Araştırmalarda 107 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 16'sının cezaevinde olduğu öğrenildi.

71 GÖZALTI

Çalışmaların ardından 23 ilde, 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonsa 71 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital malzeme ve bilgisayarlara el konuldu. Firari 20 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Dolandırıcılıkla ilgili İstanbul Valiliğince açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

-Son günlerde birçok araç kiralama firmasını bünyesinde barındıran bir araç kiralama firmasına ait internet sitesinin sahtelerinin (phishing, oltalama yöntemi ile) kurulduğu, bu sitelerden hizmet temin etmek isteyen vatandaşlarımızın ödeme yapmalarına rağmen, kiralanan araçları teslim alamadıkları ve dolandırıldıkları ihbarları alınmıştır.

-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik çalışmalar ve temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle örgütlü bir şekilde hareket ederek, çok sayıda vatandaşımızı mağdur eden şüpheli şahıslara yönelik operasyon başlatılmıştır.

-İstanbul merkezli 23 ilimizde, 107 şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda; başka bir suçtan hükümlü ve cezaevinde olan 16 kişinin dahil olduğu 71 şahıs yakalanmış, çok sayıda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital malzeme ve bilgisayarlara el konulmuş, firari 20 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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