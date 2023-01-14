Araç konvoyu dünyanın etrafını 6 kez dolaştı

İBB şirketi İSPARK, 2022 yılında 48 milyon kez İstanbullulara otopark hizmeti verdi. Yıl içerisinde park eden araçlar uç uca eklendiğinde araç konvoyu 240 bin kilometre ile dünyanın çevresini 6 defa dolaşacak uzunluğa ulaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İSPARK, 2022'de yeni otopark alanları ile kapasitesini artırdı.

Yol üstü otopark alanlarında çift sıra parklanmadan kaynaklı problemlerin önüne geçti.

Yüzbinlerce araca, 48 milyon kez hizmet veren İSPARK, sistemli ve düzenli işletmecilik modeli ile ilçe merkezlerinde yaşanan otopark sorununa neşter vurdu.

2022'DE 10 BİN ARAÇLIK İLAVE KAPASİTE

İSPARK 2021 yılında otoparklar başta olmak üzere tüm işletme alanlarında 117 bin 688 kapasiteyle hizmet verirken yaptığı planlama ve yoğun çalışmalarla 2022 yılında 127 bin araçlık kapasiteye ulaştı.

Parklarda sürücülerin açık ve katlı otoparkları daha çok tercih ettikleri görüldü.

Katlı ve açık otoparklarda parklanma seviyesi yüzde 76 olurken, yol üstü otopark alanlarda bu rakam yüzde 24 oldu.

6 DEFA DÖNDÜ

İstanbullular, 2022 yılında İSPARK'ın genişleyen ağı sayesinde toplam 48 milyon kez araçlarını park etti.

Park edilen araçlar hesaplandığında yaklaşık 240 bin kilometre uzunluğunda taşıt konvoyunun trafikten otoparklara çekildiği görüldü.

Böylelikle park eden araçlar uç uca eklendiğinde dünyanın çevresini 6 defa döndüğü ortaya çıktı.

İSTANBULLULAR 1,5 MİLYON KM PEDAL ÇEVİRDİ

İstanbul genelinde 300 istasyon ve 3 bin bisikletle hizmet veren İsbike akıllı bisiklet paylaşım sisteminin 2022 yılı verilerine göre 483 bin kez bisiklet kiralandı. İstanbullular toplam 1,5 milyon kilometre bisikletle yolculuk yaptı.