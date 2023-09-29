Araç satacaklar dikkat! İkiz çek tuzağı…

Kocaeli'de araçlarını satan kişileri tuzağa düşüren gruba yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında dolandırıcılık dahil birçok suçtan sabıkalı kişilerin de olduğu 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin güvenlerini kazandıkları araç satıcılarını "ikiz çek" vererek dolandırdığı anlaşıldı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri artan şikayetler üzerine kentte dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında hakkında 17 ayrı “nitelikli dolandırıcılık” suçundan yakalama kararı olan bir kişinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 18 mermi, alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere hazır tutulan ikiz çek, suça konu çek kullanılmak suretiyle alımı yapılan ATV aracı ele geçirildi.

GÜVEN KAZINIĞP İKİZ ÇEK VERDİLER

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, online alışveriş sitelerindeki binek otomobil, deniz motoru ve forklift gibi yüksek değerli ilanların sahipleriyle açık hatlar üzerinden görüşüp güven verici konuşmalar yaptıkları, fiyatta anlaştıkları kişilerin binek otomobil, forklift, deniz motoru ve ATV gibi araçlarını ikiz çek vererek aldıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin, bu ve benzeri yöntemlerle 14 kişiyi dolandırdıkları, 5 kişiyi de dolandırmaya teşebbüs ettikleri belirlendi. (AA)

İKİZ ÇEK NEDİR?

İkiz çek tespit edilmesi zor olması nedeni ile en çok kullanılan sahtecilik yöntemlerinden biridir. İkiz çekler, güvenilir bir firmaya ait olan çek bilgileri kopyalanarak farklı çekler oluşturulmasıyla elde edilir.