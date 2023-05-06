Abone Ol

Araç sulama kanalına uçtu! 5’i çocuk 6 kişi aranıyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 5'i çocuk, 6 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yayınlanma: 22:43 - 06 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Araç sulama kanalına uçtu! 5’i çocuk 6 kişi aranıyor

Şanlıurfa’da Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KENDİNİ ARAÇTAN ATTI

Otomobilde sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin’in bulunduğu değerlendiriliyor.  (AA)

Katliam gibi kaza: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralıİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralıFeci kaza! Çok sayıda yaralı varİlginizi ÇekebilirFeci kaza! Çok sayıda yaralı var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk kaza otomobil Polis Şanlıurfa
X Reklam