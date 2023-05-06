Araç sulama kanalına uçtu! 5’i çocuk 6 kişi aranıyor
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 5'i çocuk, 6 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Şanlıurfa’da Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
SÜRÜCÜ KENDİNİ ARAÇTAN ATTI
Otomobilde sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin’in bulunduğu değerlendiriliyor. (AA)