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Araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 22:46 - 20 Mart 2023 Güncellenme:
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Araca silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi’nde 55 BR 121 plakalı araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, araçta bulunan 2 kişi olay yerinde öldü, bir kişi ağır yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

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