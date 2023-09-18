Aracını yayaların üzerine süren eski hakim ve savcının oğlu için yeni karar

Bakırköy'de, annesi eski hakim ve babası eski bir savcı olan Görkem Sertaç Göçmen'in, cipini yayaların üzerine sürmesi iddiasıyla başlayan dava ikinci kez sonuçlandı. İlk kararı verilen 9 yıl hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Yeniden yargılama sonucunda Göçmen, 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Bölge Adliye Mahkemesi, önceki kararın sanığın akıl sağlığı raporu alınmadan ve mağdurun yaralanma tarihi belirlenmeden verildiği gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Yeniden yapılan yargılama sonucunda Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken mağdurun burun kemiğinin 1. dereceden kırık olduğu bildirildi.

Mahkeme, Görkem Sertaç Göçmen’i aracıyla 5 kişiyi yaraladığı ve kız arkadaşı ile başka bir kişiyi darp ettiği gerekçesiyle 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

“CANINI KURTARMAK İSTEDİ” DEDİ

Sanık Göçmen, duruşmaya katılmadı, ancak taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanığın avukatı olan annesi, müvekkilinin linç edilmek üzere olduğunu ve canını kurtarmak için aracı kullandığını savundu. Ayrıca, mağdurunun da camdan içeri sarkarak müvekkilini darp etmeye çalışan bir kalabalık tarafından yaralandığını belirtti.

Görkem Sertaç Göçmen hakkındaki suçlamalar arasında “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Yaralama” ve “Basit yaralama” bulunuyordu. İddianamede, 14 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. (DHA)

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