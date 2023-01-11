Araçlar altyapı çukuruna battı, AKP’li belediye ‘başınızın çaresine bakın’ dedi

Denizli’de sağanak yağış sonrası yollar bataklığa döndü, araçlar çamura saplandı. Vatandaş sosyal medyadan AKP'li belediyeye tepki gösterdi. Bir vatandaş “DESKİ’yi aradım, 'Çekicimiz yok siz kendiniz çekici tutun' dendi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Selami AYDIN

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Denizli'de bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün içinde yerini hafif yağmura bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente metrekareye 66 milimetre yağmur düştü. Özellikle altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bu alanlarda yollar bataklığa dönerken araçlar çamurlara saplandı.

ARAÇLAR SUYA BATTI

Pamukkale ilçesinde yaşayan vatandaşlar bitmeyen altyapı çalışmalarına ve yağışla gelen çaresizliğe sosyal medyadan tepki yağdırdı. İlçenin Kayıhan Mahallesi'nde yağmurun ardından birçok sokak geçilemez hale geldi.

Toprak ve kumla kapatılan altyapı çukurları araçlar için tam bir tuzağa dönüştü. Çok sayıda otomobil ve hafif ticari araç gevşeyen zeminin azizliğine uğradı. İşe giden çok sayıda sürücü batan araçlarını kurtarmak için mücadele etti.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Tepki gösteren vatandaşlar AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerini Kayıhan Mahallesi'ne davet etti.



Bir vatandaş sosyal medyadan “Sabah iş yerine giderken arabamız yolun içine girdi. Elma bahçesi tarafları hep böyle… Arabalar hep yolun içine girmiş. Sorun nasıl çözülecek bilmiyorum. Belediyeyi aradık DESKİ'ye yönlendirdi. DESKİ ‘çekicimiz yok, kendiniz çekici tutun' dedi. Sabah sabah çekici buldum 650 lira verip aracımı çıkardım” paylaşımını yaptı.