Araçlar birbirine girdi… 2 ölü ve yaralılar var
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Ölmez ve aynı araçta bulunan Fethiye Celbiş hayatını kaybederken, Ahmet Ölmez'in eşi Asiye Ölmez ve kızı Zeynep Ölmez ile hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sularında Akhisar-Gördes kara yolu Dağdere Mahallesi’nde meydana geldi. Gördes’ten Akhisar yönüne seyir halinde olan Ahmet Ölmez’in kullandığı 45 FN 769 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Enfal İlhan’ın yönetimindeki 45 R 4969 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan Ahmet Ölmez ve Fethiye Celbiş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)