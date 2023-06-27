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Araçlar çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

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Araçlar çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı

Sivas’ta gerçekleşen kazada İ.A. (31) yönetimindeki 27 BE 185 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında E.Y’nin (35) kullandığı 34 GBH 619 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki K.A. (29), M.A. (5), A.İ.A. (2), Y.Y. (38), M.Y. (38), Ö.F.Y. (10) ve D.Y. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Hafik ve Zara Devlet hastanelerine kaldırıldı. Bu kişilerden sağlık durumu ağır olan çocuklar Ö.F.Y. ve D.Y. Sivas’taki başka bir hastaneye sevk edildi. (AA)

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