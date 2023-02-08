Arama kurtarma ekipleri hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun gayret gösteriyor.

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Son 19 saatte enkazdan sağ çıkarılanlar arasında yer alan 46’sı çocuk 123 kişinin bazılarının kurtarılma anına Anadolu Ajansı ekipleri tanıklık etti, bazılarının kurtarılma anları ise arama kurtarma ekiplerince kaydedildi.

“FUTBOL SOHBETİ” EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da enkazdan kurtarılmaya çalışılan çocuğun babası ve ekiplerle futbol sohbeti kameraya yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, Adıyaman Sümenevler Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında ses duyan ekipler, depremin 62. saatinde 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak’a ulaştı. Bulunduğu yerden kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kurtarma ekipleri, çocuğu enkaz altından çıkarmaya çalışırken bilincini açık tutmak amacıyla sohbet etti.

“Hangi takımlısın?” sorusuna “Galatasaray” cevabı alan ekipler, futbol üzerine sohbete başladı. Ekipler, bir yandan çalışmalarını yaparken “Ya bırak Galatasaray’ı, gel Beşiktaşlı ol” diyerek şakalaştı.

Çalışmaları takip eden babanın “Ben de çok uğraştım ama Beşiktaşlı olmadı” demesinin ardından çevredeki bazı kişiler de “Karışmayın adama, lider takım bu.” esprisini yaptı. Çocuğun Beşiktaşlı olmayacağını söylemesi üzerine babası da “Sen çık, ben Galatasaraylı olurum oğlum” diye yanıt verdi. Diyaloglar sırasında gülüşmeler yaşandı.

13 YAŞINDAKİ BERAT, ENKAZDAN MUHABBET KUŞUYLA ÇIKARILDI

Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Esençan Apartmanı enkazından ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat Sarı’nın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.

Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk’ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.

Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Zaman zaman sevinç gözyaşları döken teyze, “Allah’a şükürler olsun.” dedi.

13 yaşındaki Berat Sarı, hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbeycan ve Dubai’den gelen ekipler de destek verdi. Berat Sarı’nın annesi Ayşe Sarı da 56. saatte kurtarıldı.

SAATLER SONRA KURTARILDILAR

Hatay’da görev yapan Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi, 600 Evler mevkisindeki bir binada enkaz altında kalan 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci’yi 62 saat sonra kurtardı. Değirmenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya, depremden 61 saat sonra Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerince enkazdan yaralı çıkarıldı. Çetinkaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman il merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Ömer ile 9 yaşındaki Muhammed Acar’ı kurtardı. Depremden 58 saat sonra çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1,5 YAŞINDAKİ MASAL VE ANNESİ KURTARILDI

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 1,5 yaşındaki Masal Kıraççakalı ve annesi ekiplerce kurtarıldı.

Hükümet Bulvarı’ndaki Yenişehir Apartmanı’nın enkazında çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazda dinleme yaptı. Enkazdan ses alan ekipler, bunun üzerine apartmanın yan tarafındaki binadan sesin geldiği noktaya tünel açtı.

1,5 yaşındaki Masal ile annesi Yeliz Kıraççakalı’ya (23) ulaşan ekipler, titizlikle sürdürdükleri çalışmanın ardından önce Masal’ı, sonra annesini enkazdan çıkardı.

Deprem günü enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ve 55 saatlik umutlu bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı, ambulansa alınan bebeğine sarılarak büyük mutluluk yaşadı.

Anne Yeliz Kıraççakalı’nın kurtarma ekiplerine bebeğini emzirerek hayatta tuttuğunu söylediği belirtildi. (AA)