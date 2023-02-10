Arama kurtarmadan sonra yardım dağıtımında da başıbozukluk

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki farklı deprem 10 şehirde etkili oldu. Çok sayıda bina yıkıldı.

Binlerce insan enkaz altında kaldı. Depremin ardından başka illerde bulunan arama kurtarma ekiplerinin bölgede çöken binalara geç ulaşması tepki çekti.

Son günlerde ise ülke genelinden depremzedelere gönderilen yardımların yol kenarlarına boşaltıldığını gösteren videolar gelmeye başladı.

Özellikle sivil ve kişisel yardımların depremzedelere ulaşmasında kargaşa yaşandığı ortaya çıktı.

GÖREVLİLER ALMADI, YOL KENARINA DÖKTÜLER

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, depremin ardından özellikle sivil ve kişisel yöntemlerle bölgeye TIR’larla gönderilen yardım kolileri, yol kenarlarında gelişigüzel dağıtılmak durumunda kalındı.

Görüntülere yol kenarlarına saçılmış yardım malzemeleri yansıdı. Kahramanmaraş’ta vatandaşlar tarafından çekilen ve sosyal medya paylaşılan bir görüntüde şu ifadelere yer verildi:

*Arkadaşlar bireysel yardım götürürken mutlaka bir kurum veya STK ile koordineli olun. Bakın Elbistan’a bireysel götürülen ve ortalığa bırakılan yardımlar nasıl ziyan oluyor. Lütfen yardımlar konusunda kurumlar ve STK’lar ile organize ve iletişimde olun.

DEPREMZEDELER YOL KENARINDAN KIYAFET TOPLADI

Elbistan’da çekilen bir başka videoda ise, çadır kentin yanından geçen yolun kenarına bırakılan binlerce yardımcı kolisi yer aldı.

Videoya depremzedelerin yol kenarına bırakılan kolilerden ihtiyaçlarını aldığı ve yardım dağıtımında ciddi sıkıntılar olduğu gözlendi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ise yardımsever vatandaşlar tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ta koordinasyonla görevli yetkililer ise, bireysel ve sivil yardım yapılmamasını ve vatandaşların yardımlarını resmi kurumlara yapmaları halinde yerine ulaşacağını belirtti.

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