Arap kıyafeti giyip ellerindeki paraları etrafa saçan 2 kişiden 1’i yakalandı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde Arap kıyafeti giymiş biri kadın 2 kişinin ellerindeki paraları etrafa saçtıkları görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Türk oldukları belirlenen ikili, polis ekiplerince tespit edildi. Para saçtıkları görüntüler 2022 yılına ait olan şüphelilerden 1'i yakalandı.

Habip ATAM

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Bazı sosyal medya platformlarında dün yayınlanan bir görüntüde bir kadın ve bir erkeğin İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde ellerindeki paraları etrafa saçtıkları görüntüler gündem oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri o görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ ADANA'DA

Yapılan araştırmalarda, video içeriğinin 2022 yılına ait olduğu belirlendi. Ayrıca, ikilinin başka para saçma videolarının da olduğu anlaşıldı. İnsanları rencide edici görüntüleri olduğu iddia edilen şüphelilerden birinin, O.M.N. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. O.M.D.'nin ifadesinde yanındaki kadının kimliği de belirlendi. Kadının Adana'da yaşadığı belirtildi.

SERBEST KALDI

Emniyette işlemleri tamamlanan O.M.N., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adliyeye gönderildi. Şüpheli serbest bırakıldı. Para saçma görüntülerinde yer alan kadının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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