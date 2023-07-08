Arazi kavgası yine kanlı bitti! 2 uzman çavuşu da vurdular
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2 kardeş ve aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah, taş ve sopalı kavgaya müdahaleye gelen jandarma ekibinden 2 uzman çavuş omzundan silahla vurularak yaralandı.
Patnos ilçesinin Dedeli beldesine bağlı Üzümlü mezrasında 2 kardeş ve aileleri arasında arazi nedeniyle silah, taş ve sopalı kavga çıktı.
MÜDAHALEYE GİDEN JANDARMA YARALANDI
İhbar üzerine mezraya giden jandarma kavgaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş M.S.S. (33) ve M.C.K. (30) omzundan yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı uzman çavuşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan uzman çavuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)