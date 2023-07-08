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Arazi kavgası yine kanlı bitti! 2 uzman çavuşu da vurdular

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2 kardeş ve aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah, taş ve sopalı kavgaya müdahaleye gelen jandarma ekibinden 2 uzman çavuş omzundan silahla vurularak yaralandı.

Yayınlanma: 20:47 - 08 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Arazi kavgası yine kanlı bitti! 2 uzman çavuşu da vurdular

Patnos ilçesinin Dedeli beldesine bağlı Üzümlü mezrasında 2 kardeş ve aileleri arasında arazi nedeniyle silah, taş ve sopalı kavga çıktı.

MÜDAHALEYE GİDEN JANDARMA YARALANDI

İhbar üzerine mezraya giden jandarma kavgaya müdahale etti. Açılan ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş M.S.S. (33) ve M.C.K. (30) omzundan yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı uzman çavuşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan uzman çavuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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