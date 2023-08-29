Arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü, inceleme ve aramalar sürüyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde 9 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arazi kavgasında olayın faillerinden oldukları ileri sürülüp tutuklananların sayısı 17 oldu. 12 kişi hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor. Ele geçen katliam silahlarıyla ilgili kriminal inceleme ve balistik inceleme sürüyor.

Özgür CEBE

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Bismil İlçesine bağlı Serçeler Köyü Sarı Hüseyin mezrasında 15 Haziran günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan silahlı çatışmada 9 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 17 kişi tutuklanırken, tanık ifadeleri ve telefon kayıtları ile sinyal baz bilgileri dikkate alındığında olayın asli faillerinden oldukları değerlendirilen 12 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

“Tasarlayarak birden fazla adam öldürmek ve yaralamak, vahim nitelikli silah bulundurmak, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek, mala zarar vermek” suçlarından haklarında arama kararı çıkarılan 12 kişi polis ve jandarma tarafından her yerde aranıyor.

BALİSTİK İNCELEME DEVAM EDİYOR

Katliamda kullanılan ve jandarma tarafından ele geçirilen vahim nitelikteki 9 kalaşnikof tüfekle ilgili kriminal laboratuardaki balistik inceleme devam ederken, otopsi raporlarında ölenlerin vücutlarından çıkarılan mermi çekirdekleri ile olay yerinden toplanan yüzlerce boş kovanın eşleşmesiyle kimin hangi silahtan çıkan mermi ile öldürüldüğü belirlenecek ve soruşturmaya buna göre yön verilecek.

HAYATINI KAYBEDENLER

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada Halil Taş, Orhan Taş, Serhat Taş, Mehmet Can Taş, Mehmet Emin Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Mehmet Selim Alyamaç, Yunus Alyamaç, Selim Alyamaç hayatlarını kaybetmişlerdi.

GÜVENLİK NEDENİYLE EN AZ 800 KİLOMETRE UZAKLIK

Soruşturma dosyasındaki eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte olayın vahameti ve iki aile arasındaki husumet de dikkate alınarak davanın güvenlik nedeniyle Diyarbakır'a en az 800 kilometre uzaklıktaki bir ilde görülmesi için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden talepte bulunulacak. Dava, Bakanlığın uygun gördüğü bir ilde görülecek

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