Arazi kavgasında 9 kişi ölmüştü… Tutuklu sayısı artıyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak 7 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e çıktı.

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Diyarbakır’da gerçekleşen olay, 15 Haziran sabahı Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale ile söndürüldü. Kavgada ölenler, yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

TUTUKLU SAYISI 13 OLDU

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Gözaltına alınan ve 20 Haziran’da işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A., T.T. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 22 Haziran’da da dosyaya şüpheli sıfatıyla eklenen ve hastanede tedavisi sona eren yaralılardan M.A. ile A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, tutuklandı. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan 10 şüpheli, bugün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3’ü ise serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13’e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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