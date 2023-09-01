Arazi sulama kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'de çıkan arazi sulama kavgasında mahalle muhtarı ağır yaralandı, iki kardeşinden biri ise öldü.

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağılı Dedeler Mahallesi’nde dün öğlen arazi sulama meselesi yüzünden iki kadın arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın tarafları olan ve aralarında akrabalık bulunan iki grubun erkekleri, mahalle kahvehanesinde karşılaştı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Öztürk (53), kardeşleri Hüseyin (50) ve Halil İbrahim Öztürk (33) ile akrabaları Osman Ö. (55) ve oğlu Mehmet Ö. (23) arasında aynı mesele nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Mehmet Ö. tarafından yanındaki av tüfeğiyle açılan ateş sonucu muhtar ve iki kardeşi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sındırgı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edilen muhtar Öztürk’ün hayati tehlikesinin bulunduğu, kardeşi Halil İbrahim Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasınca görüntülenen olay sonrası otomobille kaçan cinayet ve yaralama şüphelisi Mehmet Ö. ile babası Osman Ö. ise gözaltına alındı. (AA)

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